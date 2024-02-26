ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Heyeti İl Sağlık Müdürü ile Çalışma Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Heyeti İl Sağlık Müdürü ile Çalışma Ziyaretinde Bulundu

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Heyeti İl Sağlık Müdürü ile Çalışma Ziyaretinde Bulundu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti. Ziyarette, sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir olması için yapılacak projeler ve çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

26.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu beraberindeki heyetle İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarete ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'nun yanı sıra Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sibel Akın, Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Başhekim Yardımcıları, Prof. Dr. İsmail Dursun, Doç. Dr. Serap Doğan, Doç. Dr. Gökhan Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Baran ve Dr. Öğr. Üyesi Şahin Temel katıldı.

Kurumlar arası koordinasyon, uyum ve iş birlikteliğinin öneminin vurgulandığı ziyarette, Kayseri'de sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir olması adına yürütülebilecek proje ve çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Heyeti İl Sağlık Müdürü ile Çalışma Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Heyeti İl Sağlık Müdürü ile Çalışma Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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