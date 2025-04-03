ERULDER\'dan Ramazan Destekleri

Mübarek üç ayları geride bıraktığımız bu günlerde Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Erzurum'da okuyan sayıları on bini geçen uluslararası öğrencileri ramazanda da yalnız bırakmadı.

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ERULDER, ramazan çalışmalarıyla öğrencilerin gönüllerinde taht kurmayı başardı.

On bir yıldır kesintisiz bir şekilde öğrencilere iftar yemeği veren ERULDER, bu yılda ümmet sofrası geleneğini yaşatmaya devam etti. Tebrizkapı Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğine yüzlerce öğrenci katıldı. Ayrıca gönüllülerin verdiği iftarlara da çok sayıda öğrenci katıldı. Ramazan ayının sonunda 1873 uluslararası öğrenci ulaşıldı. Ayrıca evlerde kalan çok sayıda öğrenciye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırıldı. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin tespit ettiği 97 eve ulaşan yardımlar öğrencileri memnun etti. Ramazan ayının manevi iklimi dernek çalışmalarına da yansıdı. Yapılan sohbetlere, yarışmalara çok sayıda öğrenci katıldı. İftardan hemen sonra bilgi yarışmaları düzenlenerek hediyeler verildi. 40 Hadis yarışmasına 17 farklı ülkeden 41 öğrenci katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye gireneler Suriye'den Hanan Rusya'dan Dinara ve Yemenli Abdurrahim oldu. Dernek merkezinde kılınan hatimle teravihe de çok sayıda öğrenci katıldı.

ERULDER, maddi durumu iyi olmayan 221 öğrenciye de maddi destek verdi. Toplamda ayni ve nakdi yardımın tutarı 432 bin 300 lira oldu. Tüm bu faaliyetlerde toplam da 3427 öğrenci faydalandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Ramazan ayını dolu dolu geçirdik çok şükür. Yaptığımız faaliyetlerle öğrencilerimizi Erzurum'da yalnız bırakmadık. Faaliyetlerimize onlarca ülkeden yüzlerce öğrenci katıldı. Ramazan çalışmalarımızı öğrencilerimize verdiğimiz bayram kahvaltısı ile nihayete erdirdik. Çalışmalarımıza destek veren gönüllülerimize ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM