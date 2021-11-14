Üye Girişi
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu - Son Dakika

ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu

14.11.2021 10:38
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu

Aziziye Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaları devam ediyor.

Aziziye Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaları devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'de düzenlenen yatırım gezileri kapsamında bu hafta da Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) yöneticilerini konuk etti. Erdal Güzel başkanlığındaki ERVAK heyetinin Ilıca'daki termal seralardan başladığı yatırım gezisi, Termal Aquapark, Ilıca Yeni Çarşı, Yeşilay Parkı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile devam etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırım gezisi boyunca yakından ilgilendiği konuklarına yatırım ve projeler hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Özel Sektör İçin Model Yatırım

ERVAK yöneticilerini termal seralarda karşılayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, burada önümüzdeki aydan itibaren domates üretimine başlayacaklarını bildirdi. Kış mevsimi boyunca termal sular ve biyokütlesel atıklardan elde edilecek enerjiyle ısıtılacak olan seralarda aylık 25 ton domates üretimini hedeflediklerini söyleyen Orhan, söz konusu yatırımın özel sektör için de model teşkil edeceğinin altını çizdi. Orhan, "İsteyene yerimiz var, termal suyumuz da hazır; yeter ki burada seracılık yapsınlar, üretime yönelsinler. Belediye olarak her türlü imkan ve desteği sunmaya hazırız" diye konuştu.

Termal sular yatırıma dönüştü

Termal seraların ardından Ilıca'daki Yeni Çarşı'yı gezen ERVAK yöneticileri, daha sonra Termal Aquapark'a çıkarma yaptı. Bölgenin ilk ve tek kapalı termal aquaparkı olan devasa yatırımı misafirlerine gezdiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, söz konusu tesisin Aziziye'yi bölgenin çekim merkezi haline getireceğinin altını çizdi. Başkan Orhan, "Termal Aquapark, ilçemizdeki termal suların yatırıma, katma değere ve eğlenceye nasıl dönüştürülebileceğinin en somut örneği olacak. Sadece Erzurum'dan değil, bölgenin illerinden ve hatta sınırımıza yakın ülkelerden bile bu eğlenceye ortak olmak için insanlar buraya akın edecek" ifadelerini kullandı.

Yeşilay parkı ve olimpik yüzme havuzu

Ilıca'daki temasların ardından Dadaşkent'e geçen ERVAK heyeti, önce Yeşilay Parkını, ardından Aziziye Belediyesi'nin yapımını yeni tamamladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu Yeşilay Parkı'nda çocuklara futbol topu hediye eden Başkan Orhan ve beraberindeki ERVAK yöneticileri, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda da incelemelerde bulundu. Yatırımın tamamlandığını ve kapılarının hizmete açılacağını kaydeden Başkan Orhan, Aziziye ilçesine renk ve değer katmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güzel'den modern belediyecilik vurgusu

Aziziye'deki yatırım gezisinin son durağı ise, açılışı bir süre önce gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı oldu. Doğu'nun en büyük tematik parkını ilgiyle gezen ERVAK yöneticileri, böyle bir yaşam alanı oluşturulmasının Erzurum adına büyük kazanım olduğunu ifade etti. Gezinin sonunda bir değerlendirme yapan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Aziziye Belediyesi'nin, modern belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu vurgulayarak, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'a teşekkür etti. Başkan Erdal Güzel, "Aziziye Belediyemizin birbirinden kıymetli bu yatırımları insanımızın hizmetine sunmuş olması gerçekten takdire değer. Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu
ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu

Yatırım, Aziziye, Erzurum, Termal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı açıklaması: Türkiye'ye kendi uçağını geliştirmesi konusunda yardıma hazırız 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı açıklaması: Türkiye'ye kendi uçağını geliştirmesi konusunda yardıma hazırız Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi 12:22 Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu
HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 10:48 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil 07:28 Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor         
12:47
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi         
11:55
Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi         
11:06
Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü         
10:59
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 12:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: ERVAK yöneticilerine Aziziye'de yatırım turu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement