Erzin\'e 47 yıldır hizmet eden sanayi sitesi yıkılıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde 47 yıldır kullanılan sanayi sitesinin yıkımına başlandı.

Erzin ilçesine 1979 yılında kazandırılan küçük sanayi sitesi 71 esnafın ekmek kapısı konumundaydı. Küçük sanayi sitesinde iş yeri bulunan esnaf, çarşının yıkımına başlanmasından kısa süre önce yeni sanayi sitesine yerleşti. Çarşının boşaltılmasıyla birlikte Erzin Belediyesi yıkım çalışmalarına başladı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu; "Yeni Sanayi Sitesinin yapımında emeği geçen Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e, önceki dönem Belediye Başkanımız Ecz. Kasım Şimşek ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İrfan Bila'ya teşekkür ediyorum. Bugün burada yıkımını gerçekleştirdiğimiz eski sanayi çarşısının yerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'ün destekleriyle modern bir sosyal tesisleri hayata geçireceğiz" ifadesi kullandı. - HATAY