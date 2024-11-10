Erzincan'a 3 Mera Projesi Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'a 3 Mera Projesi Onayı

Erzincan\'a 3 Mera Projesi Onayı

Tarım Bakanlığı, Erzincan'da 5 ıslah projesinden 3'ünü onayladı. Yeni projeler 2025'te başlayacak.

10.11.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıdan Erzincan'a 3 proje için onay çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Mera Islah ve Amenajman proje değerlendirme toplantısı Fethiye'de gerçekleştirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun konuşmaları ile başlayan toplantıda, mera çalışmaları ve projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda Erzincan'ı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük temsil etti. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına toplantıya katılan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük, mera alanlarında; yetiştiriciler ve hayvan refahı için neler yapıldığını anlatarak, 2025 yılı için ise Erzincan'da yeni yapılması planlanan 5 ıslah projesini Bakanlık temsilcilerine ve katılımcılara anlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Erzincan tarafından sunulan 5 projeden 3 tanesi Bakanlık yetkililerinden onay aldı. 2 proje ise revize edilecek. 2025 yılında Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak katkı ile 3 mera ıslah ve amenajman projesi yürütülecek.

Böylelikle Erzincan'da 3 köye ait mera ıslah kapsamına alınacak. Köylere ait meraların ıslah kapsamına alınabilmesi için köy muhtarlıklarının ıslah için başvuru yapmaları gerekiyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan ve projeyi hazırladıktan sonra Bakanlık Onayı'na sunuyor. 2024 yılı içinde Erzincan'da yapılan 5 ıslah projesinden 3 tanesi böylelikle onay almış oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, erzincan, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'a 3 Mera Projesi Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Cesur sahneleriyle gündem olan “Esas Oğlan“ dizisi TikTok’ta yasaklandı Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok'ta yasaklandı
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
12:16 Mehmet Şimşek tarih verdi: Akaryakıtta vergi kaçağına göz açtırılmayacak Mehmet Şimşek tarih verdi: Akaryakıtta vergi kaçağına göz açtırılmayacak
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'a 3 Mera Projesi Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.