Erzincan Barosu\'na Yeni Başkan

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Erzincan Barosu'nda yapılan seçimde başkanlığa Avukat Emre Bölükbaşı seçildi.

Erzincan Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda 4 dönem başkanlık yapan Adem Aktürk ile Avukat Emre Bölükbaşı aday oldu.

Yapılan seçim sonucunda; Emre Bölükbaşı 127, Adem Aktürk 110 oy aldı. Böylece Erzincan Barosu'nun yeni başkanı, ipi göğüsleyen Emre Bölükbaşı oldu. - ERZİNCAN