Erzincan Belediyesi\'nden Mescit ve Bebek Odası Hizmeti

Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bay, bayan mescit ve bebek odası hizmete sunuldu.

Erzincan Belediyesi Nikah ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu bünyesinde bay ve bayan mescitleri ile bebek bakım odası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle etkinlikler sırasında vatandaşların ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilecekleri mescit alanları ve ailelerin bebekleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bebek bakım odası yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim, Belediyemiz Nikah ve Çok Amaçlı Toplantı Salonumuzda yeni mescit alanları ve bebek bakım odası hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı kullanımlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN