Erzincan Belediyesi\'nin Geleneksel Sünnet Şöleni

Yerel

Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleninde bu yıl 115 çocuk sünnet ettirildi. Şölen 1 Eylül 2024 pazar günü saat 19.00 da Esentepe'de yapılacak.

Erzincan Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Geleneksel Sünnet Şöleninde, Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan 115 çocuk Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinesinde modern cerrahi yöntemlerle, steril koşullarda ücretsiz olarak sünnet ettirildi.

Sünnet ettirilen 115 çocuğun sünnet elbiseleri de yine belediye tarafından alındı. Düzenlenecek olan programda çocuklar Terzi Baba Türbesi ziyaretinin ardından şölenin yapılacağı Esentepe Mesire alanına getirilecek. Palyaço gösterisi, mehter konseri ve yerel sanatçıların sahne alacağı konserde vatandaşları güzel bir gün geçirecekler.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Esentepe'de yapılacak olan şölene vatandaşlarımızı da davet ederek; "Erzincan'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Esentepe'de yapacağımız Sünnet Şölenine bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir" dedi. - ERZİNCAN