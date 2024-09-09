Erzincan\'da Yılan Elma Ağacında Görüntülendi

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Erzincan'da 1 metrelik yılan elma ağacında görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da elma ağacına çıkan yılan cep telefonuyla kaydedildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde görülen 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleriyle yılanı zararsız bir şekilde yakalayarak kampüs dışında bir alana bıraktı. Bırakılan yılan elma ağacına çıktı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yılanın çok nadir ağaca çıktığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Evren Buğa, söz konusu yılanın zehirsiz olarak bilinen Hazer yılanı olduğunu belirtti.