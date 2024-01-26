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Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Yüzde 15'i Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Yüzde 15'i Asılsız Çıktı

Erzincan'da 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 274 bin 873 çağrının yüzde 15,58'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı oranı düşük ilk 5 şehirden biri Erzincan oldu.

Erzincan\'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Yüzde 15\'i Asılsız Çıktı
26.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 11:18
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Erzincan'da 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 274 bin 873 çağrının yüzde 15,58'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı oranı düşük ilk 5 şehirden biri Erzincan oldu.

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 274 bin 873 çağrının yüzde 15,58'i asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, toplam 110 personelle 7/24 esasına göre çağrı karşılandığını belirterek, Erzincan'da 2023 yılında toplam 274 bin 873 çağrının alındığını açıkladı. Kuleli, gelen çağrıların yüzde 31,92'si anons sırasında kapatılan çağrılardan, yüzde 15,58'i ise asılsız çağrılardan oluştuğunu belirtti.

"En büyük sıkıntı anonsta kapatılan çağrılar"

112 Acil Çağrı Merkezinin önemine vurgu yaparak devam eden Müdür Kuleli, "Anons esnasında vatandaşlarımız, biz polisi, jandarmayı, itfaiyeyi aradık; yanlış oldu diyerek telefonu kapatıyorlar. Nereyi ararsa arasınlar, 112'ye bağlanıyor. Bütün acil çağrı numaraları 112 üzerinde birleşti. Bu sebeple, lütfen anons esnasında yanlış yeri aradıklarını düşünüp telefonları kapatmasınlar" dedi.

Asılsız ihbara para cezası

Asılsız ihbarların sürekliliği halinde suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kuleli, "Çağrı merkezimize yapılan asılsız ihbarlara, Kabahatler Kanunu'na göre bin 980 TL ceza uygulanmakta. İkinci tekrarında ise ceza miktarı iki katına çıkarılıyor. Asılsız ihbarların devam etmesi durumunda ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktayız. Bu nedenle, hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hem de bizim mağdur olmamızı önlemek adına çağrı merkezimizi asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gelen çağrılar arasında dikkat çeken olaylar arasında "Önce çayımı içeyim sonra gel", "Polis göndermeyin atağım tutuyor" gibi ifadeler kullanan vatandaşların olduğunu belirten Müdür Kuleli, "Hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hem de bizim mağdur olmamızı önlemek adına çağrı merkezimizi asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Önce çayımı içeyim sonra gel"

Müdür Kuleli, ilginç ihbarlardan birinin şu şekilde olduğunu belirtti: "112'yi arayan bir vatandaş, atağım tutacak, şu kafedeyim deyip ambulans istiyor. Görevliler yerini teyit etmek için detaylı bilgiler istediğinde ise, "Önce çayımı içeyim sonra ambulans gelsin" diyor. Aynı zamanda polis gönderilmemesini talep ediyor. Çünkü polisi görünce atağı tuttuğunu iddia ediyor."

Başka bir olayda ise kişilerin kendisini istediği yere bıraktırmak için acil durum ekiplerini çağırdığını söyledi. 112'yi meşru şekilde kullanmanın önemine vurgu yapan Kuleli, vatandaşlardan en büyük talebimiz, bizi asılsız yere meşgul edip, asıl ihtiyacı olan vatandaşa ulaşmamızı engellemesinler" dedi.

Ayrıca Müdür Kuleli, Erzincan halkının duyarlı olduğunu belirterek asılsız çağrı oranı düşük ilk beş şehirden biri olduğunu açıkladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Yüzde 15'i Asılsız Çıktı - Son Dakika


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