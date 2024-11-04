Erzincan'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Refahiye ilçesinde 17 Afgan kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alındılar.

04.11.2024 22:17
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Erzincan'da 17 kaçak göçmen ile onlara aracılık eden 4 kişi yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tırın dorse kısmında yapılan aramada yurda yasadışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile onlara aracılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, öncü ve artçı olarak seyrettiği tespit edilen araçlardan 76 plakalı araç Refahiye ilçesi uygulama noktasında, artçı olan 25 plaka sayılı araç ise Refahiye ilçesi yakınlarında atıl vaziyette bulunan ve kullanılmayan benzinlik içerisinde durduruldu.

25 plaka sayılı tırda yapılan kontrollerde dorse içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

76 plakalı araçta bulunan M.D., F.D. ve M.D. isimli şahıslar ile 25 plakalı tırın sürücüsü A.A., "Göçmen Kaçakçılığı" yapmak suçundan şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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