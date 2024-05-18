Erzincan\'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Düzenlenen Gençlik Yürüyüşü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Konağı önünde son buldu. Gençlik Yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdür Fevzi Koçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü vekili komiser Muhammed Ali Demirci, Bölük komutanı Jandarma Üsteğmen Yasin Gökçe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, beden eğitimi öğretmenleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ERZİNCAN
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