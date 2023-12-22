Erzincan\'da 1939 Depreminin Yıldönümünde Yerel Düzey Deprem Tatbikatı

Erzincan'da 1939 depreminin yıldönümünde geniş kapsamlı Yerel Düzey Deprem Tatbikatı yapılacak.

"Bilinçli ve hazırlıklı olmak hayat kurtarır" mottosuyla Erzincan'da 1939 depreminin yıl dönümü olan 26 Aralık 2023 tarihinde Yerel Düzey Deprem Tatbikatı yapılacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katılacağı programa ilişkin AFAD tarafından şu açıklama yapıldı:

" Tatbikat Çağlayan yolu AFAD lojistik deposu yanında bulunan eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleşecek. 27 Aralık 1939 Erzincan depreminin yıl dönümü olması ve Erzincan ilimizin 1. Derece deprem bölgesinde bulunması sebebiyle, bir depreme karşı hazırlıklarımızı gözden geçirmek, yerel düzeyde müdahale kapasitemizi görmek, geliştirmek ve ekiplerimizin koordinasyonunu en üst seviyede tutmak için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afetlerde görev alan çalışma gruplarımızın STK ve AFAD gönüllülerimizin katılımıyla 26 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00'da Yerel Düzey Deprem Tatbikatı gerçekleştirilecek" - ERZİNCAN