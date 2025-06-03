Erzincan merkezde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Erzincan merkezde saat 05.53'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.3 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.
Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da 2.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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