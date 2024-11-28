Erzincan'da 37 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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Erzincan'da 37 Köy Yolu Kapandı

Erzincan'da etkili kar yağışı sonrası 37 köy yolu ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları başladı.

28.11.2024 19:24
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Erzincan'da kardan 37 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bugün itibariyle kapalı bulunan 37 köy yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 92 kişilik bir ekiple, 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 4 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Bayburt'ta eksi 10, Erzincan ve Ardahan'da eksi 7 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 37 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika

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