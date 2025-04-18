Erzincan'da Alevi dedesi Uğurlu için 'Vefa Etkinliği' düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da Alevi dedesi Uğurlu için 'Vefa Etkinliği' düzenlendi

Erzincan\'da Alevi dedesi Uğurlu için \'Vefa Etkinliği\' düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca Erzincan'da yaşayan Alevi dedesi Ahmet Uğurlu (96) için memleketinde 'Vefa Etkinliği' düzenlendi.

18.04.2025 08:51
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca Erzincan'da yaşayan Alevi dedesi Ahmet Uğurlu (96) için memleketinde 'Vefa Etkinliği' düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aziz Altı tarafından Alevi ocakları ve Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'nun özgeçmişi anlatıldı. Uğurlu'ya hayatı boyunca gösterdiği hizmetlerinden dolayı onur plaketi takdim edildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, burada yaptığı konuşmada, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'ya vefa göstermek adına buluştuklarını, vefanın hatırlamak değil, unutmamaya söz vermek olduğunu söyledi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir de Alevi-Bektaşi geleneğinin sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bu milletin, bu yurdun, bu toprakların özü olduğunu belirtti.

Alevi dedesi Ahmet Uğurlu da İslam dininin barış, sevgi, güven, güzel ahlak, Allah'a teslim olmak olduğunu belirterek, birlik beraberlik mesajları verdi.

Uğurlu, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının açılmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Alevi dedesi Uğurlu için 'Vefa Etkinliği' düzenlendi - Son Dakika

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