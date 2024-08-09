Erzincan'da Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor

Erzincan\'da Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor

Zengin bitki örtüsüne sahip Erzincan'ın yaylalarında ve köylerinde arıcılık yapan üreticiler, bal hasadı yapmak için gün sayıyor. Mayıs aylarında yaylalara çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için doğayla iç içe yaşam sürüyor. Arıcılar, arı kovanlarını bölgeye getirerek yoğun mesaiyle kaliteli bal üretiyor. Ürettikleri balları sonbaharda iç piyasada satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

09.08.2024 08:02
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Zengin bitki örtüsüne sahip Erzincan'ın yaylalarında ve köylerinde arıcılık yapan üreticiler, bal hasadı yapmak için gün sayıyor.

Mayıs aylarında yaylalar ile derelerin yakınlarına çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun, doğayla iç içe yaşam sürüyor. Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan, akarsu kaynaklarının bulunduğu bölgeye kamyonlarla arı kovanlarını getiren arıcılar, kaliteli bal üretmek için yoğun mesaisine devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla uyanan ve kovanlardaki arı kolonileriyle gece gündüz demeden ilgilenen arıcılar, gelişimini sağlamak için arılarının bakımını günlük yapıyor. Her türlü doğa şartına göğüs geren ve bu sıralar tatlı bir telaş yaşayan arıcılar, yaylalarda ve arıcılık yapmaya uygun köylerinde ürettikleri balları sonbaharda iç piyasada satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

40 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Cemal Gümüş, hasat için az bir zaman kaldığını ifade ederek, "Hasada da Ağustosun 15'i- 20'sinden sonra başlarız. Hasat için gün sayıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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