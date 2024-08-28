Erzincan\'da Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı Provası Yapıldı

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Erzincan'da 23 çalışma gurubunda görevli 149 personel ve 15 araçla birlikte, Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının provası yapıldı.

Erzincan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Tamp Planında görevi olan 23 çalışma gurubunda görevli 149 personel ve 15 araçla birlikte, 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı kapsamında, AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde masa başı daha sonra da eğitim sahasında saha tatbikatının provası yapıldı.

Çağlayan yolu üzerindeki AFAD Lojistik Depo alanında oluşturulan sahada AFAD, UMKE, ACAR, 112, itfaiye, emniyet, jandarma, STK ve diğer meslek gruplarından personellerin katılımlarıyla gerçekleşen tatbikat provası tam not aldı. - ERZİNCAN