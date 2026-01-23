Duyarlı öğrenciden örnek davranış - Son Dakika
Duyarlı öğrenciden örnek davranış

23.01.2026 08:34  Güncelleme: 08:37
Erzincan'da üniversite öğrencisi Başak Çetin, Türk büyüklerine ait büstlerin temizliği için kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. Çetin, bu davranışıyla takdir topladı ve çevredeki vatandaşların olumlu görüşlerini kazandı.

Erzincan'da üniversite öğrencisi Başak Çetin, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.

Dörtyol mevkiinde bulunan Belediye Kültür Evi önündeki Türk büyüklerine ait büstlerin kirlendiğini ve kuş pislikleriyle kaplandığını fark eden Çetin, kendi imkanlarıyla temin ettiği temizlik malzemeleriyle büstleri temizlemeye başladı. Soğuk havaya aldırmayan Muğlalı üniversite öğrencisi, büstleri tek tek temizledi.

Büstlerin kirli haline kayıtsız kalamadığını belirten Başak Çetin, "Bizler Türk gençleri olarak bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Türk büyüklerine borçluyuz. Bu düşünceyle böyle bir girişimde bulundum" dedi.

Üniversite öğrencisinin bu örnek davranışını gören Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeli Ferhat Sarıçiçek ise izinli olmasına rağmen çalışmaya katıldı. Sarıçiçek, eline aldığı su bidonu ve fırça ile temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Çevre, Yerel, Son Dakika

