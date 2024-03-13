Erzincan\'da deprem şehitleri anıldı

Erzincan'da 32 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybedenler o günkü acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirterek gözyaşı döktü.
13 Mart'ta meydana gelen depremin 32. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Törene Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve Erzincanlılar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde dualar edildi.
Erzincanlıların tarihinde yaşadığı depremler ile bu depremlerden ders çıkardığını vurgulayan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "13 Mart 1992 Erzincan depreminin 32. yıl dönümünü yaşadığımız bugün, deprem felaketinde yaşamını yitiren deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Depremler doğal bir afettir. Bizler bu konuda hem birey hem de kurumlar olarak gerekli önlemleri almalı deprem konusunda bilinçli bir toplum olma yolunda çalışmalar yapmalıyız. Ne yazık ki Erzincan denilince akla ilk olarak deprem geliyor ama bilinmesi gereken en önemli şey deprem sadece Erzincan'da değil Türkiye'nin, dünyanın her yerinde meydana gelebiliyor. O yüzden bu şehri deprem şehri olarak değil de depreme karşı en iyi önlemleri almış bir şehir olarak yapılandırmalı ve tanıtmak zorundayız. Bu doğrultuda 1992 depreminden sonra şehrimiz diğer illere kıyasla depreme hazırlık konusunda daha ileride diyebiliriz. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.
Tören kapsamında Terzibaba Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Protokol mensupları daha sonra 1992 Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğe karanfil bıraktı. 1992 yılında meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin bulunduğu mezarlığa geçen protokol mensupları ve Erzincanlılar, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.13 Mart 1992 depreminde yakınlarını kaybedenler mezar başında gözyaşı dökerek acılarının halen tazeliğini koruduğunu belirtti.
13 Mart 1992 günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki Erzincan depreminde 653 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev oturulamaz duruma gelmişti. - ERZİNCAN
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