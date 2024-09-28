Erzincan'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

Erzincan\'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

İhtiyaç sahibi 20 engelliye akülü sandalye verildi, mutluluktan gözyaşları döküldü.

28.09.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da ihtiyaç sahibi 20 engelli bireye akülü sandalye dağıtıldı. İlk kez akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kadın mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde hayırseverlerin desteğiyle 20 adet akülü sandalye alımı yapıldı. Akülü sandalyeler Erzincan Valiliği önünde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Sonbaharın güzel bir gününde güzel bir işe vesile oluyoruz. Öncelikle bu kampanyayı başlatan polis memuru kardeşimize teşekkür ediyorum. İyiliklerin bulaşıcı olduğunu tekrar bize hatırlattığı için de teşekkür ediyorum. Bugün burada 20 kardeşimize ihtiyaçları olan akülü sandalyeleri dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz. Kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız" ifadelerine yer verdi.

Akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Birgül Saygın ise gözyaşlarına boğuldu. Saygın, "Çok mutlu oldum" dedi.

Tören sonunda bugün doğum günü olan engelli bir genç kıza da doğum günü pastası Vali Aydoğdu tarafından kesildi. Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'da pastayı genç kız ikram etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Valiliği, Engelliler, erzincan, Güncel, Yerel, Yaşam, Tören, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement