Erzincan\'da Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

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Erzincan'da ihtiyaç sahibi 20 engelli bireye akülü sandalye dağıtıldı. İlk kez akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kadın mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde hayırseverlerin desteğiyle 20 adet akülü sandalye alımı yapıldı. Akülü sandalyeler Erzincan Valiliği önünde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Sonbaharın güzel bir gününde güzel bir işe vesile oluyoruz. Öncelikle bu kampanyayı başlatan polis memuru kardeşimize teşekkür ediyorum. İyiliklerin bulaşıcı olduğunu tekrar bize hatırlattığı için de teşekkür ediyorum. Bugün burada 20 kardeşimize ihtiyaçları olan akülü sandalyeleri dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz. Kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız" ifadelerine yer verdi.

Akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Birgül Saygın ise gözyaşlarına boğuldu. Saygın, "Çok mutlu oldum" dedi.

Tören sonunda bugün doğum günü olan engelli bir genç kıza da doğum günü pastası Vali Aydoğdu tarafından kesildi. Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'da pastayı genç kız ikram etti. - ERZİNCAN