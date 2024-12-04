Erzincan\'da Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bir derneğin desteğiyle 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kentteki engellilere destek olmak isteyen jandarma ekiplerinin temin ettikleri 10 tekerlekli sandalye, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle engellilere dağıtıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve birim amirleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tekerlekli sandalye teslim törenine katıldılar.

Düzenlenen tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Vali Aydoğdu, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek Erzincan'da kamu kurumlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından hayırseverlere hep birlikte engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gayret gösterildiğini belirtti.

Vali Aydoğdu, engelli vatandaşların hayatlarını az da olsa kolaylaştıracak bu tekerlekli sandalyelerin temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN