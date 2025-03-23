Erzincan'da Fiat Tofaş Araca Yangın

Erzincan'da Fiat Tofaş araç alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M.'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı Fiat Tofaş araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı.

Vatandaşların evlerinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydettiği yangında, araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.