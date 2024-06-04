Erzincan'da Filistin Bayrağı Tartışması

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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda 31 Mayıs 2024 tarihinde Kadın A Milli Takımının Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ettiği 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçında, tribünde ailesi yanında bulunan bir seyirci tarafından Filistin bayrağının açılması ve bunun üzerine görevlilerin şahsı uygun bir dille uyarmasının yer aldığı sosyal medyaya yansıyan video üzerinden yapılan eleştirilere Erzincan kamuoyu tepki gösterdi.

Erzincan'da oynanan ve teşekkürü hak eden karşılaşmaya sosyal medya üzerinden gölge düşürüldüğünü ifade eden Erzincanlı vatandaşlar, "Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatan futbolseverler, durmaksızın ay-yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı. Stadyumda hem Türkiye hem kardeş ülke Azerbaycan bayrakları dalgalandı. Bir kişinin Filistin bayrağını sallaması üzerine görevli gelip şahsa müsabakanın uluslararası bir müsabaka olmasından dolayı statta sadece UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının açılabileceği, İl Spor Güvenlik Kurulu kararları içerisinde de sadece Türkiye Futbol Federasyonunun bildirdiği bayrakların müsabaka içerisinde açılabileceği yönünde izahatta bulundu. Bu durumun yaşandığı anlar içerisinde cep telefonuyla çekilen videonun sosyal medya üzerinden provoke edilmesi art niyetlidir. Erzincan halkı da, görevli kolluk kuvvetleri de, yöneticileri de her zaman Filistin'in yanındadır ve desteklerini de birçok alanda göstermektedir." ifadelerine yer verdiler.

Erzincan'da bir STK temsilcisi de oynanan karşılaşmanın ardından Erzincan'a teşekkür edilen paylaşımı hatırlatarak, paylaşımda şu ifadelere yer verildiğini kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Erzincan'a teşekkür geldi. TFF'den yapılan paylaşımda, "Kadın A Milli Takımının Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ettiği 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçında Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatan futbolseverlerin, durmaksızın ay-yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı.

Tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Erzincan şehri ve halkı; tribünde gösterdikleri eşsiz destek ile Kadın A Milli Takımı için itici güç olurken, tüm dünyaya da milli beraberliğine örnek bir gece izletti.

Stadyumu dolduran 10 bin 845 biletli seyirci ve tüm Erzincan halkına destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

Öte yandan müsabakada Filistin bayrağı açılmasıyla alakalı sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin görüntülerde yer alan bayrağı açan Y.B. isimli şahsın kurallar gereği uygun bir dille uyarıldığı ve şahsa adli veya idari herhangi bir işlem yapılmadığı bahse konu şahıs müsabaka bitiminde stattan ayrıldığı öğrenildi.

Konuya ilişki Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

"31.05.2024 tarihinde Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." - ERZİNCAN