Erzincan\'da Filistin\'e Destek Gösterisi

Erzincan'da Cuma namazı sonrası Cami-i Kebir önünde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Filistin Dayanışma Platformu Erzincan öncülüğünde düzenlenen programda, çok sayıda vatandaş Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek destek mesajları verdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilerek, uluslararası kamuoyuna daha duyarlı ve etkin tutum sergileme çağrısında bulunuldu.

Platform temsilcileri, bölgede yaşanan gelişmelerin farklı coğrafyalarda da insanlığı etkilediğini ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalara da değinilen açıklamada, inanç özgürlüğüne vurgu yapıldı.

Katılımcılar, Filistin halkına desteklerinin süreceğini belirterek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN