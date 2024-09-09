Erzincan'da Şimşek Göz Doldurdu - Son Dakika
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Erzincan'da Şimşek Göz Doldurdu

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Erzincan'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

09.09.2024 02:38
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Erzincan'da gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırırken cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Öte yandan yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirdi. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Erzincan\'da Şimşek Göz Doldurdu
Kaynak: İHA

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