Erzincan\'da Gençlik Yürüyüşü Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Erzincan'da düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü" coşkuya sahne oldu.

Gençlik Yürüyüşüne, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları, sevgi, saygı ve minnetle anıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun yaptığı açıklamada, gençliğin taşıdığı heyecanın ve inancın Türkiye'nin yarınlarına ışık tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşüne katıldık.

Bu anlamlı günde gençlerimizle omuz omuza yürüyerek, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle andık.

Gençlerimizin enerjisi, coşkusu ve vatan sevgisi bizlere umut veriyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Nice 19 Mayıslara, hep birlikte, aynı inanç ve heyecanla." - ERZİNCAN