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Erzincan'da Gökyüzünde Kahvaltı Viral Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Gökyüzünde Kahvaltı Viral Oldu

Erzincan\'da Gökyüzünde Kahvaltı Viral Oldu

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval'ın özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kaval'ın bu anlara ait çekilen görüntüleri Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeniyle izleyerek pozitif yorumlar yaptı.

01.02.2024 12:23
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Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval'ın özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Her geçen gün yıldızı parlayarak Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasına giren Ergan Kayak Merkezinde bir ilke imza atıldı. Kayakseverler kayak yaparken, müzik eğlence eşliğinde gökyüzünde paraşütte kahvaltı yapan birisini görünce gözlerine inanamadı.

Aynı zamanda YouTuber olan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı masada semaver çayı eşliğinde Erzincan'a has tulum peyniri ve yöresel ürünlerle gökyüzünde kahvaltı yaptı.

Kaval'ın bu anlara ait çekilen görüntüleri Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeniyle izleyerek pozitif yorumlar yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da kendi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Gökyüzünde kahvaltının sırrı; rüzgarın sesi. Tulum peynirini daha lezzetli yapıyor. Afiyet olsun Hasan Kaval" notunu bıraktı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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