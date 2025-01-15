Erzincan'da Hayvan Pazarında Şap Karantinası Başlatıldı

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Erzincan'daki hayvan pazarında şap karantinası

ERZİNCAN - Erzincan'da bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı bugünden itibaren karantinaya alındı.

Erzincan'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Konuya ilişkin belediye ekiplerince megafonla yapılan uyarıda, "Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı karantina süresince geçici olarak kapatılmıştır. Hayvan hareketliliği kısıtlanmıştır" ifadelerine yer verildi.