Erzincan\'da İftar Sofralarında Birlik

20.02.2026 00:55
Üniversite öğrencileri, 'Gurbetteki Ailem' projesiyle Erzincanlı ailelerle iftar açtı.

Erzincan'da "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında üniversite öğrencileri, Erzincanlı ailelerle aynı sofrada iftar açtı. Gençler ve ev sahipleri, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşadı.

Erzincan'da Ramazan ayının manevi atmosferi, "Gurbetteki Ailem" projesiyle daha da anlam kazandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, proje kapsamında kentteki ailelerle bir araya gelerek aynı sofrada iftar yaptı.

Kayserili olduğunu belirten PDR 4. sınıf öğrencisi Enes Safa Kürkçü, projeye "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden başvuru yaptıklarını ifade ederek, aile ortamında iftar açmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Kürkçü, Ramazan sofralarının kültürümüzde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "İftarımızı birlikte hazırladık, birlikte kaldırdık. Çayımızı içip sohbet ettik. Gerçekten çok sıcak bir ortamdı. Gurbette böyle bir aile ortamında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Projenin, gençlerin gelenek ve göreneklerle daha güçlü bağ kurmasına vesile olduğunu belirten Kürkçü, çalışmayı hayata geçiren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Ev sahibi Dr. Cihan Tekin ise gençleri evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlk iftarlarını birlikte açtıklarını belirten Tekin, öğrencilerin iftar öncesinde gelerek sofranın hazırlanmasına da katkı sunduğunu söyledi. Birlikte yemek yiyip ardından sofrayı topladıklarını ifade eden Tekin, çay eşliğinde yapılan sohbetin Ramazan'ın ruhunu yansıttığını kaydetti.

Tekin, sosyal medyanın etkisiyle gençlerin bazı değerlerden uzaklaşabildiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizin yurt ya da öğrenci evlerinin dışında bir aile ortamında iftar açmaları; gelenek, görenek ve örf-adetlerimizin yaşatılması açısından çok önemli. Aynı sofrada bulunmak, Ramazan'ın bereketini ve paylaşma kültürünü canlı tutuyor" diye konuştu.

"Gurbetteki Ailem" projesiyle, şehir dışında eğitim gören üniversite öğrencilerinin yalnızlık hissetmeden Ramazan'ı aile sıcaklığında geçirmesi hedefleniyor. Proje, Erzincan'da birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren örnek çalışmalar arasında gösteriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, İftar, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
