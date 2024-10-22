Erzincan'da İlk Kayağını Yapan Adrenalin Tutkunları Hamsi Yedi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da İlk Kayağını Yapan Adrenalin Tutkunları Hamsi Yedi

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Erzincan Ergan Dağı'nda adrenalin tutkunları sezonun ilk kayağını yapıp hamsi ziyafeti çekti.

22.10.2024 22:18
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Adrenalin tutkunları mevsimin ilk kayağını yapıp 3 bin 278 rakımda hamsi yediler

ERZİNCAN - Erzincan'da adrenalin tutkunları, Türkiye'de yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 3 bin 278 rakımlı zirvesine kadar motokros ve ATV araçlarla çıkarak mevsiminin ilk kayağını yapıp finali hamsi yeme keyfiyle sonlandırdılar.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde buz gibi havada adrenalin tutkunları mevsimin ilk kayağını yaptılar. Bu anları da kamerayla kaydettiler. Erzincan'da motosiklet ve doğa tutkunu Erzincan Enduro Motorsiklet Kulübü üyeleri, adrenalin dolu bir gün geçirdi. Motosiklet ve ATV'lerle yola koyulan ekip unutulmaz bir gün yaşadı. Motokroscular, buz gibi havada zirve noktaları tamamen karla kaplanan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 3 bin 278 rakımlı zirvesine kadar çıktılar. Burada kayak takımlarını giyinen ekip 2024- 2025 sezonunun ilk kayağını yaparak keyifli anlar yaşadılar.

Adrenalin tutkunları daha sonra zirvede kar üzerinde hamsi pişirerek kendilerine ziyafet çektiler.

Gruptan Canser Atila, "Çok soğuk havaya rağmen Erzincan Ergan Dağı'nın zirvesine geldik. Yılın ilk karıyla sezonun ilk kayağını yapıyoruz. Çok zorlu parkurlardan geçerek motosiklet ve ATV'lerle buraya geldik. Güzel bir şekilde kayağımızı yapıp, yemeğimizi yedikten sonra aşağı ineceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da İlk Kayağını Yapan Adrenalin Tutkunları Hamsi Yedi - Son Dakika

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