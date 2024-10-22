Erzincan'da İlk Kayağını Yapan Adrenalin Tutkunları Hamsi Yedi

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Adrenalin tutkunları mevsimin ilk kayağını yapıp 3 bin 278 rakımda hamsi yediler

ERZİNCAN - Erzincan'da adrenalin tutkunları, Türkiye'de yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 3 bin 278 rakımlı zirvesine kadar motokros ve ATV araçlarla çıkarak mevsiminin ilk kayağını yapıp finali hamsi yeme keyfiyle sonlandırdılar.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde buz gibi havada adrenalin tutkunları mevsimin ilk kayağını yaptılar. Bu anları da kamerayla kaydettiler. Erzincan'da motosiklet ve doğa tutkunu Erzincan Enduro Motorsiklet Kulübü üyeleri, adrenalin dolu bir gün geçirdi. Motosiklet ve ATV'lerle yola koyulan ekip unutulmaz bir gün yaşadı. Motokroscular, buz gibi havada zirve noktaları tamamen karla kaplanan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 3 bin 278 rakımlı zirvesine kadar çıktılar. Burada kayak takımlarını giyinen ekip 2024- 2025 sezonunun ilk kayağını yaparak keyifli anlar yaşadılar.

Adrenalin tutkunları daha sonra zirvede kar üzerinde hamsi pişirerek kendilerine ziyafet çektiler.

Gruptan Canser Atila, "Çok soğuk havaya rağmen Erzincan Ergan Dağı'nın zirvesine geldik. Yılın ilk karıyla sezonun ilk kayağını yapıyoruz. Çok zorlu parkurlardan geçerek motosiklet ve ATV'lerle buraya geldik. Güzel bir şekilde kayağımızı yapıp, yemeğimizi yedikten sonra aşağı ineceğiz" dedi.