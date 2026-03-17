Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Kadir Gecesi Coşkusu

17.03.2026 07:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan'da Kadir Gecesi vesilesiyle camiler doldu, dualar ve Kur'an okundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar, İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Tercan'da Ramazan ayının 26'ncı gecesinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla ilçe genelindeki camiler doldu. Teravih namazının ardından camilerde toplanan vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Tercan Merkez Camii'nde Tercan Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi. Programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahi ekibi ilahi ve kasideler seslendirdi. İlçe Müftüsü Hekim Şahin ise gece dolayısıyla dua etti.

Ramazan ayı boyunca okunan hatm-i şeriflerin duası da program kapsamında yapıldı.

Gece dolayısıyla cemaat arasında musafaha ve tebrikleşmeler gerçekleştirilirken, bazı camilerde tesbih namazı kılındı. Camiler, sabah namazı vaktine kadar ibadet etmek isteyen vatandaşlar için açık bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

07:43
Netanyahu’nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
06:48
Savaşta 18. gün İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut’a bomba yağdırdı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
06:35
Trump: Küba’yı alma onuru benim olacak
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan’a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 07:58:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.