Erzincan'da Kar Aksamaları - Son Dakika
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Erzincan'da Kar Aksamaları

Erzincan'da kar ve tipinin neden olduğu olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı.

04.03.2025 17:18
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Erzincan'da kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı

ERZİNCAN - Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, Sakaltutan Geçidi mevkiinde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu. Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan ve trafiği aksatan ağır tonajlı araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı. Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.

Trafik polisleri ise durdurdukları tır, çekici ve ağır tonajlı araç sürücülerini, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde bekleyip yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

"Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı"

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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