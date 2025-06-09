Erzincan\'da Kasapların Kıyma Telaşı Devam Ediyor

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için bugün de kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Kasaplar kıymanın kilosunu 15 liradan çektiklerini söyledi.

Erzincan'da kasaplık yapan Faruk Toprak, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 15 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Çağrı Yücel ise, "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin" diye konuştu. - ERZİNCAN