Erzincan'da Kışlık Erişte Kesimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Kışlık Erişte Kesimi Başladı

Erzincan\'da Kışlık Erişte Kesimi Başladı

Kadınlar, kış için erişte kesimine başlayarak 20 kilo erişte hazırlıyor.

23.09.2024 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Erişteler soğuk günlerde damak çatlatmaya hazır olacak.

Özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başlandı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor. Dört kişilik bir aile için hazırlanan ve ortalama 20 kilo olan erişteler, özenle kesildikten sonra belli bir süre kurutulmak için nemden uzak olan bir ortamda bekletiliyor. Hazırlanmasından kurumasına kadar yaklaşık 1 haftalık emek isteyen erişteler daha sonra başta makarna olarak veya farklı yemeklerde kullanılarak sofraları süsleyecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, erzincan, Güncel, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Kışlık Erişte Kesimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
15:26 Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz’de ’’Helal et’’ bulamıyor Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de ''Helal et'' bulamıyor
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
14:53 Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Gazetecilerin ifadeleri kanunen suç sayılmamalı Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Gazetecilerin ifadeleri kanunen suç sayılmamalı
14:32 Derbi hezimetine dayanamadı Ali Koç’un yakın dostu ölümle pençeleşiyor Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
14:26 Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünyaevine girdi Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dünyaevine girdi
14:02 Şarkıcı Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi Şarkıcı Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi
13:59 Görüntü İstanbul’dan Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:17 Maliye lüks yat ve tekneleri sıkı takibe aldı: 1,4 milyar lira vergi kaybı çıktı Maliye lüks yat ve tekneleri sıkı takibe aldı: 1,4 milyar lira vergi kaybı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 08:53:54. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kışlık Erişte Kesimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement