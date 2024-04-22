Erzincan\'da Küçükbaş Hayvancılık Projesi Destekleniyor

Erzincan'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında destekleme alan kadın girişimci hayvan varlığını artırarak üretmeye devam ediyor.
Erzincan genelinin koyun yetiştiriciliğine elverişli yapısı ile küçükbaş işletmelerinin kapasitelerini artırarak yerel ırkların gelişmesine katkı sunması ve bölgesel anlamda ekonomik güce dönüşmesi amacıyla Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında özellikle genç ve kadın çiftçilerin sayısı artarak devam devam ediyor. Proje kapsamında 100 koyun alarak hayvancılığa başlayan 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Hilal Kalkan ise hayvan varlığını her geçen yıl artırarak üreticilikte örnek oluyor.
2020 yılı Ekim ayından itibaren bu güne kadar toplam proje kapsamında, merkezde 34 işletmeye 3 bin 700 Çayırlı'da 17 işletmeye bin 650, İliç'te 1 işletmeye 80, Kemah'ta 28 işletmeye 2 bin 643, Otlukbeli'de 5 işletmeye 500, Refahiye'de 21 işletmeye 2 bin 30, Tercan'da 28 işletmeye 2 bin 639, Üzümlü'de 28 işletmeye 2 bin 286, Kemaliye'de 6 işletmeye 558 hayvana olmak üzere Erzincan geneli 162 işletmeye 14 bin 186 küçükbaş hayvan için ilgili banka tarafından ödemeleri yapıldı. 2020 yılının ekim ayında başlanan proje ile şuana kadar 17 bin 848 küçükbaş hayvan için 31 milyon 400 bin TL kredi kullanıldı.
"Devletimizden Allah razı olsun, 60 yaşıma kadar bu mesleği yapacağım"
2021 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 100 koyun alarak hayvancılığa başlayan 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Hilal Kalkan hayvan varlığını artırdığını ve uzun yıllar bu mesleğe devam edeceğini belirterek, "2021 yılında hiç koyunumuz yoktu. Bu proje sayesinde 100 tane koyun aldık ve 200-250 oldu derken bu işi devam ettirmeye başladık. Devletimizden Allah razı olsun. Geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, eşimle beraber koyunlara gittik, davara gittik, koyunlarımızı da sağdık, yaylaya da çıktık. Şimdi de hepsinden alasını yapıyoruz. Devletimizin bizlere desteklerini her zaman bekliyoruz. Zaten devletimiz de bize desteklerini veriyor. Bu işi devam ettirmek istiyoruz. İşimiz zor. Yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, gördüğünüz gibi dışarıda yağmur yağıyor ama biz hayvanımızı dışarıya suya götürüyoruz. Her işte olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama biz severek yapıyoruz. Bu işe alıştık. Çocuklarımız, biz başka geçim kaynağımız olmadığı için bu işi yapıyoruz. 40 yaşındayım. İnşallah 50-60 yaşıma kadar da bu işi yapmayı düşünüyorum" dedi.
"Erzincan'da küçükbaş hayvan sayısı yüzde 10 arttı"
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ise, proje sayesinde ilde ki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 10 oranında arttığını söyleyerek, "Erzincan'da 2020 yılı Ekim ayında başlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında faaliyete geçen bu proje ile Erzincan'daki çitçilerimiz, özellikle yeni başlayacak üreticilerimiz, genç ve kadın çiftçilerimiz artarak devam etmektedir. Erzincan'daki bu üreticilerimizin 200 bin liralık kredi limiti 400 bin liraya çıkarılmıştır. Erzincan'da şuana kadar 183 kişi proje kapsamında faydalanmış olup 31 milyon 400 bin lira değerinde nakdi bir ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda, Erzincanlı çiftçilerimiz ve özellikle küçükbaş yetiştiricilerimiz büyüyerek devam etmektedir. Aslında bir çığ gibi düşünülürse, küçük bir kar tanesi büyüyerek çığ haline gelmiştir. Erzincan'daki hayvan sayımızda ise, yüzde 10 oranında artış gözlenmiştir. Proje başladığında 16 bin 862 olan hayvan sayımız şuan da 30 bini geçmiştir" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN
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