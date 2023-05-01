Erzincan'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı!

Erzincan'da gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyünde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

KIZILDAĞ GEÇİDİ DE KARLA KAPLANDI

Kar, Keşiş ve Munzur Dağlarının zirvelerini tamamen kapladı. 190 metre rakıma sahip olan Erzincan- Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'nde de kar etkisini gösterdi.

YÜKSEK KESİMLERDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.