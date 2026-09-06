Erzincan'da Norveç derilerinden üretilen tulumlar, 11 ilde peynir üreticisine gönderiliyor - Son Dakika
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Erzincan'da Norveç derilerinden üretilen tulumlar, 11 ilde peynir üreticisine gönderiliyor

Erzincan\'da Norveç derilerinden üretilen tulumlar, 11 ilde peynir üreticisine gönderiliyor
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Erzincan'daki tesislerde, Norveç'ten ithal edilen koyun derileri işlenerek geleneksel tulum peyniri üretimi için hazırlanıyor. Bu tulumlar, aralarında Çorum, Erzurum ve Van'ın da bulunduğu 11 ile gönderilerek hem peynir kültürünün yaşatılmasına hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin farklı illerindeki peynir üreticilerine gönderilerek geleneksel tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

Türkiye'de yalnızca iki ilde üretildiği belirtilen deri tulumların önemli bir bölümü Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor.

Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin sürdürüldüğü kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin ardından özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor.

Deri tulumların, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve kent ekonomisine de gelir oluşturduğu belirtiliyor.

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını söyledi.

Derileri Erzincan'da işlediklerini belirten Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." dedi.

Eraslan, hazırladıkları tulumların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki peynir üreticileri tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerinin modern teknolojiyle bir araya getirildiği Erzincan'daki tesislerde hazırlanan deri tulumların, hem tulum peyniri kültürünün yaşatılmasına hem de kent ekonomisine katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Erzurum, Norveç, Yerel, Çorum, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Norveç derilerinden üretilen tulumlar, 11 ilde peynir üreticisine gönderiliyor - Son Dakika

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