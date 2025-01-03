Erzincan'da Regaib Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Erzincan'da Regaib Kandili Coşkusu

Erzincan\'da Regaib Kandili Coşkusu

Erzincan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, dualar ederek mübarek geceyi idrak ettiler. Terzibaba Camii'nde gerçekleştirilen özel programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, bu mübarek gecenin affedilme ve bağışlanma günü olduğunu vurgulayarak, duaların kabul olması için dua etti.

03.01.2025 08:59
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Erzincan'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Camilere giden vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Erzincan'da üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili'ni idrak etmek için vatandaşlar camilere akın etti. Terzibaba Camii'nde İl Müftülüğünce düzenlenen kandil özel programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu ve salavatlar getirildi.

Üç aylar ve Regaib gecesi özelinde mübarek geceler hakkında sohbet gerçekleştiren Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Kardeşlerim gecemiz mübarek olsun. Bizleri bu geceye eriştiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibine de salat ve selam olsun. Kandiller halkasının ilki olan Regaip kandiline eriştik yeniden kendimizi muhasebe etme imkanı veren bu kutlu zaman dilimine bizleri ulaştıran Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde olduğu üç aylara girdik. Recep ayının ilk cuma gecesi olan bu Regaip gecesine, kandiline eriştik. Allah'a hamd olsun. Regaib; rağbet edilen arzu edilen istenilen anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim Bizim için bugün affedilme günüdür, bizim için bugün bağışlanma günüdür, bizim için bugün manevi kazanımlardan istifade etme günüdür. Kıymetli Müslümanlar! Bizim için bugün af kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gündür. Üç ayların ilkine eriştiğimiz gibi Rabbimiz inşallah bizleri o kutlu aya, Kur'an ayına ve o mübarek geceye, Kadir gecesine de eriştirsin." dedi.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, başta şehitler olmak üzere, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve zulmün, haksızlığın gayretullaha dokunduğu bütün ümmet coğrafyasının mağdur ve mazlum Müslümanları için dua etti.

Regaip Kandili'nde 7'den 70'e çocuk, genç, kadın, erkek camileri dolduran Erzincanlılar el açarak dua etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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