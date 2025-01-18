Erzincan\'da Sömestr Yoğunluğu

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Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erzincan Ergan Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşandı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocukları ile kayak tatili yapmak isteyen tatilciler sömestir döneminde kayak merkezinde yer alan bungalov evleri tercih etti. Bungalovlar yüzde 100 oranında dolarken vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı.

Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severler yarıyıl tatili süresince Ergan'ın eşsiz doğasında farklı eğimli çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşayacak. - ERZİNCAN