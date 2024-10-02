Erzincan'da Uluslararası Türk Diasporası Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Uluslararası Türk Diasporası Toplantısı Yapıldı

Erzincan\'da Uluslararası Türk Diasporası Toplantısı Yapıldı

14-16 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan uluslararası sempozyum için yapılan hazırlıklar Erzincan'da gerçekleştirilen bir toplantıyla ele alındı. Toplantıya yerel yöneticiler ve üniversite temsilcileri katıldı. Vali Hamza Aydoğdu, sempozyumun şehir için önemine vurgu yaptı.

02.10.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Erzincan'da düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporasi kapsamında toplantı düzenlendi.

14 - 16 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenecek olan sempozyum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında toplantı düzenlendi.

Toplanıya Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYU Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri, mesleki oda ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda Prof. Dr. Abdulkadir Gül sunum eşliğinde bilgiler verdi. Ardından Vali Aydoğdu ve toplantıya katılanlar görüş ve önerilerini belirtti.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, son Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlarımız, ülke içinden ve ülke dışından pek çok misafirimiz sempozyum kapsamında Erzincan'da olacak. Bu tür uluslararası sempozyumlar şehrimiz için çok önemli. Çünkü bu tür sempozyumlar

şehri de dinamikleriyle birlikte harekete geçiren; hem Erzincan'a katma değer sağlayan hem de Erzincan'ın değerlerini, kültürünü Türkiye'de ve dünyada tanıtımını sağlayan önemli sempozyumlardır. Bu nedenle gelecek misafirlerimizi hem sempozyum esnasında hem de

sempozyum sonrasında en iyi şekilde ağırlamak, Erzincan'ımızın tanıtımını en güzel şekilde yapmak için arkadaşlarımızla birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Ben, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şehrimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, herkesin elini taşın altına koyduğu çok güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Bu birlik ve beraberliğe destek veren katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Erzincan'ın, 2026 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından başvuru dosyası hazırlandığını da belirten Aydoğdu, hazırlanan başvuru dosyasını teslim alarak, "Erzincan'ın 2026 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve konunun takipçisi olacağız." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Uluslararası Türk Diasporası Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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