Erzincan'da vatandaşların kar sevinci

ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezine yılın üçüncü karı yağdı.

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın, kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yağan karın kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, "Uzun zamandır kent merkezinde kar yoktu. Bugün çok güzel bir kar yağışı başladı. Havada çok soğuk değil. Kar altında yürüyüş yapıp karın keyfini çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.