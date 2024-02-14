Çevre Bakanlığı: Fırat Nehri\'nde kirlilik tespit edilmedi

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Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrası 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Acı olay sonrası Fırat Nehri'ne siyanür karışması tehlikesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında "Herhangi bir kirlilik tespit edilememiştir." denildi.

"AKAN MALZEMENİN FIRAT'A ULAŞMAMASI İÇİN MENFEZLER KAPATILDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Erzincan'da bir maden alanında yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin nehre ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır. Ayrıca bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir."

"KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ"

Bölgede yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularının toplanması için yüzey suyu toplama havuzu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir. İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."