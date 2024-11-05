Erzincan'da Yenilikçi Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Yenilikçi Eğitim Programı Başladı

Erzincan\'da Yenilikçi Eğitim Programı Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde eğitim programına Erzincan'da start verdi.

05.11.2024 07:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 il müdürlüğü personeline yönelik "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" Erzincan'da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" Erzincan'da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görevli mesleki personellere yönelik 4 - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erkan Güvenç ve İl Müdürü Serdar Demirci, personellerin katılımlarıyla başladı.

Eğitim programının İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek ilgili meslek elemanlarının performanslarını artıracağını ifade eden İl Müdürü Serdar Demirci, katılan tüm eğitmen ve personele teşekkürlerini iletti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erkan Güvenç ise, "Birlikte çok önemli bir sorumluluğu icra ediyoruz. İşte bu bakış açısıyla hizmet içi eğitim programları oluşturularak Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayelerinde 81 ilimizde "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" uygulanmaya başlandı. Tüm personelimizin dönüşümlü olarak iş akışını bozmadan, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı, aile ve toplum temalarında 4 farklı program içeriğiyle eş zamanlı olarak 5 gün boyunca 20'şer saatlik hizmet içi eğitim almalarını planlıyoruz. Taşrada bulunan siz değerli personelimizin Bakanlığımızın yanlarında olduğunu her zaman hissetmesini istiyoruz. Burada toplandığımız bu ortam, bilgi paylaşımının ve deneyimlerin aktarımının gerçekleşeceği bir alan olacak. Her birinizin farklı deneyimleri ve bakış açıları, bu eğitim sürecini zenginleştirecek. ve sizlerin Sorularınızla, katkılarınızla ve paylaşımlarınızla bu programı daha da değerli kılacak" dedi.

Hizmet içi eğitim programı üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarında görevli alanında uzman eğitmenler tarafından ayrılık sürecinde çocuklara yaklaşım ve destek programı, zorlu yaşantılar karşısında psikolojik sağlamlığı artırmak, aile içi iletişim, çatışma çözme ve problem çözme teknikleri ile çocuklarda mizaç eğitimi başlıklarıyla 5 gün süresince mesleki personellere aktarılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, erzincan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Yenilikçi Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

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