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Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı - Son Dakika
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Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı

Erzincan'da dondurucu soğuklar nedeniyle Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Barajda bulunan balık kafesleri buzun altında kaldı. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Erzincan\'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı
25.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:24
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Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı

ERZİNCAN - Gece saatlerinde dondurucu soğukların yaşandığı Erzincan'da, Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Yaz mevsiminde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Kar yağışının olmadığı ancak gündüz ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Drone ile havadan görüntülenen ve güzel manzaraların oluştuğu barajda bazı vatandaşlar taşla buzun kalınlığını test etmeye çalıştı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan'da 6, Kars ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 18, Bayburt'ta 14, Kars'ta 8, Ağrı'da 8, Iğdır'da 3 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
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