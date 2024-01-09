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Erzincan İHA, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yarışmasında 3 ödül kazandı - Son Dakika
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Erzincan İHA, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yarışmasında 3 ödül kazandı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği başarılı gazeteciler yarışmasında Erzincan İhlas Haber Ajansı (İHA), 3 ödül kazandı. Yarışmaya katılan çok sayıda gazetecinin arasından İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Emin Ferhat Sevilir ve Adem Küçükkaya ödül aldı.

Erzincan İHA, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yarışmasında 3 ödül kazandı
09.01.2024 - 13:14,
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) başarılı gazeteciler yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. Yarışmada Erzincan İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada Erzincan İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı.

Yapılan değerlendirmede İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa - (Hasan Gizli Görüntü Dalı), İHA Erzincan Muhabiri Emin Ferhat Sevilir ile Adem Küçükkaya (Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı) kategorisinde ödül aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan İHA, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yarışmasında 3 ödül kazandı - Son Dakika
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