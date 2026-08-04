Erzincan İl Genel Meclisi Toplantısı
Ağustos ayı olağan toplantısında Erzincan'ın gelişimi için kararlar alındı.
Erzincan İl Genel Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda alınan kararların Erzincan'ın gelişimine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ağustos ayı olağan İl Genel Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların Erzincan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verildi.
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