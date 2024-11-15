Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Oğlu Aytekin Kartal Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Oğlu Aytekin Kartal Evlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal\'ın Oğlu Aytekin Kartal Evlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın oğlu Aytekin Kartal, Aslı Gül ile dünyaevine girdi. Nikah merasimine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

15.11.2024 08:16  Güncelleme: 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın oğlu Aytekin Kartal, Aslı Gül ile hayatını birleştirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ile birlikte Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın oğlu Aytekin Kartal ile Aslı Gül çiftinin nikah merasimine katıldılar.

Nikah şahitliğini Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yaptığı nikahı Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı.

Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Gül ve Kartal ailelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dilediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hamza Aydoğdu, Ömer Kartal, Politika, erzincan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Oğlu Aytekin Kartal Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
14:01 ABD’nin Savunma Bakanı adayından tuhaf açıklama: 10 yıldır elimi yıkamıyorum ABD'nin Savunma Bakanı adayından tuhaf açıklama: 10 yıldır elimi yıkamıyorum
13:41 Özdağ: Etki ajanlığı maddesi geri çekilmezse açlık grevi eylemi yapacağız Özdağ: Etki ajanlığı maddesi geri çekilmezse açlık grevi eylemi yapacağız
13:28 Fransa’da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre’de ölü bulundu Fransa'da üç çocuğunu öldüren anne, İsviçre'de ölü bulundu
13:28 Prens Selman’ın reformları sonrası Suudi Arabistan’da Jennifer Lopez rüzgarı Prens Selman'ın reformları sonrası Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı
13:20 Asırlık kulüp başkan bulamıyor Asırlık kulüp başkan bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 09:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Oğlu Aytekin Kartal Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.