Erzincan Mezarlığı'nda Bayram Ziyareti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Mezarlığı'nda Bayram Ziyareti

Erzincan Mezarlığı\'nda Bayram Ziyareti
19.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı arifesinde Erzincan'daki Terzibaba Mezarlığı ziyaretçileriyle doldu.

Bayram öncesinde yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren kabir ziyaretinde bulunarak hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Terzibaba Türbesi ve mezarlık çevresinde arife günü başlayan yoğunluğun bayramın birinci gününde de devam etmesi bekleniyor. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar mezarları temizlerken, bazıları kabirlere dikilen çiçekleri suladı.

Yakınlarını ziyarete gelen Osman Güneş, bayram arifesinde kabir ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Eşimizi dostumuzu bu bayramın arifesinde ziyaret ederek dualarımızı yaptık. Bu sene hem arife günü mezarlık çok kalabalık oldu." dedi.

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Erzincan'a gelen bir başka vatandaş ise Terzibaba Türbesi ve mezarlığı ziyaret ederek hem yakınları hem de Terzibaba için dua ettiklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Erzincan, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:12:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.