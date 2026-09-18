Erzincan Üzümlü\'de kadınlar kışlık salça için kazanları kaynattı

Erzincan Üzümlü'de kadınlar kışlık salça için kazanları kaynattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kadınlar, odun ateşinde 3-4 saat pişirdikleri domateslerle kışlık salça yapıyor. Cam kavanozlara konulan salça kış boyu tüketilirken, kadınlar hem doğal ürün kullanıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, hem doğal ürün tüketmiş hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.
Kadınlar, sıra sıra koydukları kazanlarda odun ateşinin üzerinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yapıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve 3-4 saat odun ateşinde pişirilerek elde edilen salça, cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.
Üzümlü'nün çalışkan kadınları, devam eden kış hazırlıkları için salçaları özenle hazırlarken hem ailecek doğal ürün tüketmiş, hem de ev ekonomisine katkı sunmuş oluyor. Kadınlara erkekler de yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İHA
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